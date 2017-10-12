Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея России

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов и главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.
В свою очередь, правление ФХР покинули Андрей Сафронов и Юрий Нагорных.