Кожичева: спортивная инфраструктура Крыма преобразится к 2020 году

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Спортивная инфраструктура Крыма будет выведена на новый уровень к концу 2020 года. Об этом ТАСС в интервью рассказала глава министерства спорта Республики Крым Елизавета Кожичева.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на модернизацию крымских спортивных объектов будет выделено 2,4 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"На данный момент спортивная инфраструктура полуострова находится в неудовлетворительном состоянии, - отметила Кожичева. - За многие годы, до вхождения Крыма в состав Российской Федерации, практически ничего не делалось, и все существующие объекты пришли в упадок".

"Все постепенно нужно восстанавливать, - добавила она. - Мы планируем, что к 2020 году необходимый минимум по спортивной инфраструктуре в Крыму будет закрыт, и наши спортсмены получат хорошие условия для подготовки".

В рамках ФЦП будут реконструированы Дворец спорта в Евпатории, стадион "Авангард" в Ялте, училище олимпийского резерва в Краснолесье, стадион "Локомотив" и республиканская школа пулевой стрельбы в Симферополе. Также в рамках программы будет модернизирован федеральный тренировочный центр "Крымский" в Алуште.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/4636684.