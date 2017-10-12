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Искусственное поле: футбол и мода

Спорт
12 октября, 14:15 UTC+3

Футбол – явление сугубо спортивное, что не мешает представителям творческого мира искать в нем источник вдохновения

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Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Банда" (The Firm)

Кадр из фильма "Банда" (The Firm)

Кажется, что футбол и мода очень далеки друг от друга. Настолько, что могут соединиться только на противоположном конце поля, в гардеробах жен футболистов. Однако это только видимость. Немалая часть современной моды происходит из одежды болельщиков или формы футболистов.

Разница между облачением для отдыха и для занятий спортом становится незаметной, потому как эти две стороны жизни стали почти неразделимы. Раньше хорошо одетым считался всякий, кто умел правильно выбирать одежду для разных случаев, а потому в приличные места хода в тренировочных штанах не было. Теперь возможность одеваться неформально считается признаком успеха: на подиуме тон задают образы, считавшиеся маргинальными, а кроссовки стали частью кутюрных коллекций. Переворот в манере одеваться произошел из-за перемены в образе жизни, а подготовить материал для него помогла футбольная культура.

Полную версию материала читайте на официальном портале болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

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