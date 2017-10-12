Искусственное поле: футбол и мода

Каждый второй россиянин поддерживает продолжение военной операции в СирииОбщество 12 октября, 15:16
Биография врио губернатора Псковской области Михаила ВедерниковаБиографии и справки 12 октября, 15:14
В Заполярье разработают турмаршруты по уникальному трансграничному заповеднику "Пасвик"Общество 12 октября, 15:14
Пресс-конференция российских участниц конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"Общество 12 октября, 15:09
Болельщики направили более 3 млн заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 12 октября, 15:08
Горшков уверен, что ЧЕ по фигурному катанию в Москве будет собирать аншлагиСпорт 12 октября, 15:06
СМИ: сборная Франции во время ЧМ-2018 будет базироваться в подмосковной ИстреСпорт 12 октября, 15:04
Maersk сократит объем перевозок в КНР на фоне запрета на ввоз в страну отходов и вторсырьяТранспорт 12 октября, 15:02
Третьяк: введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судействаСпорт 12 октября, 15:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Кажется, что футбол и мода очень далеки друг от друга. Настолько, что могут соединиться только на противоположном конце поля, в гардеробах жен футболистов. Однако это только видимость. Немалая часть современной моды происходит из одежды болельщиков или формы футболистов.
Разница между облачением для отдыха и для занятий спортом становится незаметной, потому как эти две стороны жизни стали почти неразделимы. Раньше хорошо одетым считался всякий, кто умел правильно выбирать одежду для разных случаев, а потому в приличные места хода в тренировочных штанах не было. Теперь возможность одеваться неформально считается признаком успеха: на подиуме тон задают образы, считавшиеся маргинальными, а кроссовки стали частью кутюрных коллекций. Переворот в манере одеваться произошел из-за перемены в образе жизни, а подготовить материал для него помогла футбольная культура.
Полную версию материала читайте на официальном портале болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.