Женщина впервые назначена главным судьей на матч ЧМ по футболу среди юношей

ТАСС, 12 октября. Эстер Штойбли из Швейцарии назначена главным судьей матча группового этапа чемпионата мира по футболу среди юношей (игроки до 17 лет), который проходит в Индии, между сборными Японии и Новой Каледонии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Штойбли - одна из семи женщин-арбитров, приглашенных на турнир.

"Опыт объединения работы женщин и мужчин арбитров поможет им оттачивать свои способности к позиционированию и принятию решений на футбольном поле. Также позитивным моментом является возможность женщин-рефери получить больше опыта работы на крупных турнирах", - говорится в сообщении на сайте ФИФА.

Штойбли в своей судейской карьере уже работала на женском чемпионате мира в 2015 году, который проходил в Канаде, на матчах Лиги чемпионов среди женщин и на олимпийском женском футбольном турнире в 2016 году.

Ранее в этом году Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной, назначенной главным судьей на матч чемпионата Германии по футболу.

Встреча юношеских сборных Японии и Новой Каледонии пройдет 14 октября.