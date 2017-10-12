Женщина впервые назначена главным судьей на матч ЧМ по футболу среди юношей

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ТАСС, 12 октября. Эстер Штойбли из Швейцарии назначена главным судьей матча группового этапа чемпионата мира по футболу среди юношей (игроки до 17 лет), который проходит в Индии, между сборными Японии и Новой Каледонии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Штойбли - одна из семи женщин-арбитров, приглашенных на турнир.
"Опыт объединения работы женщин и мужчин арбитров поможет им оттачивать свои способности к позиционированию и принятию решений на футбольном поле. Также позитивным моментом является возможность женщин-рефери получить больше опыта работы на крупных турнирах", - говорится в сообщении на сайте ФИФА.
Штойбли в своей судейской карьере уже работала на женском чемпионате мира в 2015 году, который проходил в Канаде, на матчах Лиги чемпионов среди женщин и на олимпийском женском футбольном турнире в 2016 году.
Ранее в этом году Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной, назначенной главным судьей на матч чемпионата Германии по футболу.
Встреча юношеских сборных Японии и Новой Каледонии пройдет 14 октября.