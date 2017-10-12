Клуб КХЛ "Адмирал" объявил об уходе вратаря Максима Третьяка

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ТАСС, 12 октября. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" и вратарь Максим Третьяк расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Мы благодарим его за отличную работу и желаем удачи в карьере. Перед отлетом "моряков" на выездную серию Третьяк попрощался с командой и пожелал удачи", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что "Адмирал" назначил 26-летнего белорусского специалиста Владислава Занковца, сына главного тренера братиславского "Слована" Эдуарда Занковца, на должность тренера по физической подготовке.
За два сезона 20-летний Максим Третьяк, внук бывшего голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, провел в составе "Адмирала" пять матчей.