Клуб КХЛ "Адмирал" объявил об уходе вратаря Максима Третьяка

ТАСС, 12 октября. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" и вратарь Максим Третьяк расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы благодарим его за отличную работу и желаем удачи в карьере. Перед отлетом "моряков" на выездную серию Третьяк попрощался с командой и пожелал удачи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что "Адмирал" назначил 26-летнего белорусского специалиста Владислава Занковца, сына главного тренера братиславского "Слована" Эдуарда Занковца, на должность тренера по физической подготовке.

За два сезона 20-летний Максим Третьяк, внук бывшего голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, провел в составе "Адмирала" пять матчей.