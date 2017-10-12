Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента организации. Об этом говорится в решении исполкома АИБА, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Согласно проведенному голосованию, 15 членов исполкома из 17 проголосовали за назначение Фальчинелли.

Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации Чинг-Куо Ву за многочисленные нарушения и отсутствие необходимой финансовой отчетности.

Внеочередной конгресс организации, на котором пройдут выборы президента AIBA, запланирован в январе в Дубае.