Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента организации. Об этом говорится в решении исполкома АИБА, которое поступило в распоряжение ТАСС.
Согласно проведенному голосованию, 15 членов исполкома из 17 проголосовали за назначение Фальчинелли.
Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации Чинг-Куо Ву за многочисленные нарушения и отсутствие необходимой финансовой отчетности.
Внеочередной конгресс организации, на котором пройдут выборы президента AIBA, запланирован в январе в Дубае.