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Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса

Спорт
12 октября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Во вторник дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации Чинг-Куо Ву

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента организации. Об этом говорится в решении исполкома АИБА, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Согласно проведенному голосованию, 15 членов исполкома из 17 проголосовали за назначение Фальчинелли.

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Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации Чинг-Куо Ву за многочисленные нарушения и отсутствие необходимой финансовой отчетности.

Внеочередной конгресс организации, на котором пройдут выборы президента AIBA, запланирован в январе в Дубае.

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