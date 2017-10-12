Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший чемпион мира по боксу Трояновский проведет бой 27 ноября в Москве

Спорт
12 октября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

На данный момент соперник не утвержден, также прорабатывается вопрос о том, чтобы поединок был титульным

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эдуард Трояновский

Эдуард Трояновский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский проведет следующий поединок 27 ноября в Москве на шоу компании "Мир бокса". Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На данный момент соперник боксера не утвержден, также прорабатывается вопрос о том, чтобы поединок был титульным.

Помимо Трояновского свои поединки в московском ГЦКЗ "Россия" проведут российские боксеры Алексей Папин (первый тяжелый вес), супертяжеловес Сергей Кузьмин, выступающий в первом полусреднем весе Георгий Челосхаев, Алексей Егоров (первый тяжелый вес), а также чемпионка Международной боксерской организации (IBO) Светлана Кулакова.

Также запланированы поединки россиян Сергея Лубковича, Валерия Третьякова и Евгения Смирнова.

Трояновский 1 июля нынешнего года нокаутировал итальянца Микеле Ди Рокко. Всего в активе спортсмена, который владел титулами Международной боксерской федерации (IBF) и IBO, 26 побед (23 нокаутом) и одно поражение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам
4
Биография Андрея Турчака
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Глава крупнейшей группы ПАСЕ и докладчик по Украине Фишер подал в отставку
7
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама