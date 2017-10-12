Бывший чемпион мира по боксу Трояновский проведет бой 27 ноября в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский проведет следующий поединок 27 ноября в Москве на шоу компании "Мир бокса". Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На данный момент соперник боксера не утвержден, также прорабатывается вопрос о том, чтобы поединок был титульным.

Помимо Трояновского свои поединки в московском ГЦКЗ "Россия" проведут российские боксеры Алексей Папин (первый тяжелый вес), супертяжеловес Сергей Кузьмин, выступающий в первом полусреднем весе Георгий Челосхаев, Алексей Егоров (первый тяжелый вес), а также чемпионка Международной боксерской организации (IBO) Светлана Кулакова.

Также запланированы поединки россиян Сергея Лубковича, Валерия Третьякова и Евгения Смирнова.

Трояновский 1 июля нынешнего года нокаутировал итальянца Микеле Ди Рокко. Всего в активе спортсмена, который владел титулами Международной боксерской федерации (IBF) и IBO, 26 побед (23 нокаутом) и одно поражение.