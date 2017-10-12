Третьяк: введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судейства

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Третьяк: введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судействаСпорт 12 октября, 15:00
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МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Введение главного арбитра Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Анисимова в состав правления Федерации хоккея России позволит упростить задачу по улучшению судейства в российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.
На состоявшемся в четверг заседании правления в его состав были введены Анисимов и управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.
"Работа судей у нас ставится во главу угла в каждом матче. Поэтому если у нас есть проблемы с судейством, мы хотим, чтобы они обсуждались. Мы теперь знаем, кого спросить, чтобы знать, что нужно делать", - сказал Третьяк.
На состоявшейся внеочередной конференции ФХР было принято решение о создании филиалов федерации в Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Приморском краях.
"Мы хотим как можно больше приходить в регионы. Есть слабые местные федерации, которые плохо работают. Через наши филиалы мы сможем проводить соревнования, помогать федерациям, сами будем оплачивать штат этих филиалов", - отметил Третьяк.