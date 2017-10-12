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Третьяк: введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судейства

Спорт
12 октября, 15:00 дата обновления: 12 октября, 15:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Помимо Анисимова, в состав правления федерации по итогам заседания в четверг был включен управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Введение главного арбитра Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Анисимова в состав правления Федерации хоккея России позволит упростить задачу по улучшению судейства в российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов

Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея России

На состоявшемся в четверг заседании правления в его состав были введены Анисимов и управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.

"Работа судей у нас ставится во главу угла в каждом матче. Поэтому если у нас есть проблемы с судейством, мы хотим, чтобы они обсуждались. Мы теперь знаем, кого спросить, чтобы знать, что нужно делать", - сказал Третьяк.

На состоявшейся внеочередной конференции ФХР было принято решение о создании филиалов федерации в Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Приморском краях.

"Мы хотим как можно больше приходить в регионы. Есть слабые местные федерации, которые плохо работают. Через наши филиалы мы сможем проводить соревнования, помогать федерациям, сами будем оплачивать штат этих филиалов", - отметил Третьяк.

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