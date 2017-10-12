Горшков уверен, что ЧЕ по фигурному катанию в Москве будет собирать аншлаги

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МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает, что московская арена "Мегаспорт" будет собирать аншлаги во время проведения чемпионата Европы. Об этом он рассказал ТАСС.
Российская столица примет чемпионат Европы с 15 по 21 января. На этой неделе был запущен официальный сайт турнира.
"У нас большой опыт, если уж мы фактически за один месяц [в 2011 году] сумели подготовить чемпионат мира, то сейчас, имея больший запас времени, точно проведем не хуже. Сейчас Москва будет принимать этап Гран-при, вокруг него большой ажиотаж, так что, думаю, на чемпионат Европы он будет не меньшим", - сказал Горшков.
В 2011 году Москва приняла чемпионат мира, проведение которого в Токио было отменено после разрушительного цунами в центральной части Японии.