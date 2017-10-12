Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горшков уверен, что ЧЕ по фигурному катанию в Москве будет собирать аншлаги

Спорт
12 октября, 15:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Соревнования пройдут в Москве на арене "Мегаспорт" с 15 по 21 января

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает, что московская арена "Мегаспорт" будет собирать аншлаги во время проведения чемпионата Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

Российская столица примет чемпионат Европы с 15 по 21 января. На этой неделе был запущен официальный сайт турнира.

"У нас большой опыт, если уж мы фактически за один месяц [в 2011 году] сумели подготовить чемпионат мира, то сейчас, имея больший запас времени, точно проведем не хуже. Сейчас Москва будет принимать этап Гран-при, вокруг него большой ажиотаж, так что, думаю, на чемпионат Европы он будет не меньшим", - сказал Горшков.

В 2011 году Москва приняла чемпионат мира, проведение которого в Токио было отменено после разрушительного цунами в центральной части Японии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам
4
Биография Андрея Турчака
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Глава крупнейшей группы ПАСЕ и докладчик по Украине Фишер подал в отставку
7
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама