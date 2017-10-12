Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении президента ПСЖ и бывшего генсека ФИФА

Спорт
12 октября, 15:50 дата обновления: 12 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Фигуранты дела подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке

© Andre Penner/AP

ТАСС, 12 октября. Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции и полиции Швейцарии.

Уголовное дело также заведено в отношении главного исполнительного директора BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) Насера Аль-Хелаифи, который является президентом французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

Вальке и Аль-Хелаифи подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. "Вальке предоставил неоправданные преимущества Аль-Хелаифи, продав теле- и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира по футболу 2018-2030 годов для ряда стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В 2016 году власти Швейцарии возбуждали уголовное дело в отношении Вальке в связи с "различными действиями" криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу на данный момент не завершилось.

На сегодняшний день швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследования по 25 уголовным делам и в настоящее время анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционный скандал в ФИФА
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама