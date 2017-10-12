В Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении президента ПСЖ и бывшего генсека ФИФА

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ТАСС, 12 октября. Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции и полиции Швейцарии.
Уголовное дело также заведено в отношении главного исполнительного директора BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) Насера Аль-Хелаифи, который является президентом французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
Вальке и Аль-Хелаифи подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. "Вальке предоставил неоправданные преимущества Аль-Хелаифи, продав теле- и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира по футболу 2018-2030 годов для ряда стран", - говорится в сообщении пресс-службы.
17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.
В 2016 году власти Швейцарии возбуждали уголовное дело в отношении Вальке в связи с "различными действиями" криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу на данный момент не завершилось.
На сегодняшний день швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследования по 25 уголовным делам и в настоящее время анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.