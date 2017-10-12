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СМИ: "Барселона" готова предложить £80 млн Месси за продление контракта

Спорт
12 октября, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает 30 июня 2018 года

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 12 октября. Руководство испанской "Барселоны" готово предложить аргентинскому нападающему Лионелю Месси £80 млн в качестве подписного бонуса за продление контракта. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает 30 июня 2018 года.

Ради сохранения Месси менеджмент "Барселоны" хочет продать права на название домашнего стадиона "Камп Ноу", что позволит клубу получить новые инвестиции, которые и пойдут на подписной бонус для Месси. Если футболист подпишет новое соглашение с "Барселоной", то он будет зарабатывать £500 тыс. в неделю.

Работа по реконструкции "Камп Ноу" начнется в 2019 году, но права на новое название стадиона в "Барселоне" готовы продать в 2018 году. В клубе рассчитывают, что такая сделка позволит заработать в течение 25 лет £179 млн на нейминге.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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