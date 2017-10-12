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Колобков: спрос на билеты подтверждает большой интерес болельщиков к ЧМ-2018

Спорт
12 октября, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Поскольку количество заявок превысило число доступных мест, билеты будут распределяться посредством жеребьевки

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Динамика подачи заявок на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, является очень хорошей. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

В среду завершился первый этап подачи заявок на билеты на игры мирового первенства, который стартовал 14 сентября. В общей сложности поступило 3 496 204 заявки.

"Это очень хорошо. Это чемпионат мира, интерес к нему еще выше, чем к Кубку конфедераций. И количество заявок это подтверждает", - подчеркнул Колобков.

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Так как количество заявок превысило число доступных мест, билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения четырех этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года - в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На данный момент известны 23 команды, которые сыграют на турнире - это сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

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