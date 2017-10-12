Гофман и Оленин являются кандидатами от КХЛ на обслуживание матчей ОИ-2018

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские судьи Роман Гофман и Константин Оленин являются кандидатами от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на обслуживание матчей олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.
"Международная федерация хоккея определится со списком арбитров только к 1 декабря. Могу только сказать, какие кандидаты на обслуживание матчей Олимпиады именно от КХЛ, а не от страны. Это пять человек, которые находятся в лонг- листе на Олимпиаду: главные судьи россияне Роман Гофман и Константин Оленин, чехи Мартин Фране и Антонин Ержабек, белорус Максим Сидоренко", - сказал Анисимов.
По его словам, из российских линейных судей от КХЛ кандидатами на обслуживание хоккейных матчей Олимпиады являются Глеб Лазарев и Александр Отмахов.
Гофман год назад был одним из двух главных арбитров, обслуживавших финал чемпионата мира в Москве между сборными Канады и Финляндии.