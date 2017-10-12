Жуков ожидает получить выводы комиссий МОК по ситуации с ОИ-2014 до ноября

ТАСС, 12 октября. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков до ноября ожидает получить результаты работы комиссий МОК, которые ведут собственное расследование относительно доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Расследование по докладу Макларена ведут две комиссии МОК. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет швейцарец Самуэль Шмид, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами. По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.

"Комиссия Шмида задает вопросы, мы с ней активно работаем. Выводы обещают предоставить до ноября", - сказал Жуков.

"Освальд сказал, что процесс перепроверки проб очень трудоемкий. В первую очередь будут перепроверены спортсмены, которым предстоит выступать в начале [зимнего] сезона. Это лыжники, в частности, Легков и другие", - добавил Жуков.

МОК сообщил о проведении перепроверки всех проб российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи 9 декабря 2016 года после публикации доклада Макларена. Тогда МОК обосновал свое решение тем, что Макларен не имел полномочий на повторный анализ образцов. При этом все 63 образца крови, взятые у российских спортсменов на Играх-2014, были повторно проанализированы МОК в сотрудничестве с профессором Маклареном еще в 2016 году, все они дали отрицательный результат. В понедельник МОК сообщил, что повторно проанализировал 254 пробы мочи российских спортсменов, взятые во время Олимпиады в Сочи, об их результатах не сообщается.