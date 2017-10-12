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ХК "Лада" опроверг информацию о приглашении Гуськова на пост генменеджера клуба

Спорт
12 октября, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Сам Гуськов также не подтвердил появившуюся информацию о его приглашении в тольяттинский клуб

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" опроверг информацию о приглашении Александра Гуськова на пост генерального менеджера команды. Об этом ТАСС заявил генеральный директор тольяттинцев Владимир Вдовин.

Ранее о том, что Гуськов может стать генменеджером "Лады", сообщил портал "Чемпионат.ком".

"В первый раз об этом слышу. У нас есть генеральный менеджер (Сергей Михалев - прим. ТАСС), а у Александра хорошо получается на телевидении", - сказал Вдовин.

Гуськов также не подтвердил появившуюся информацию. "Я со многими людьми разговариваю и обсуждаю разные темы. Если бы я собирался возглавить "Ладу", то заявил бы об этом. Ровно то же самое касается и "Локомотива", - отметил он.

Гуськов стал двукратным чемпионом России в составе ярославского "Локомотива", а также серебряным призером чемпионата мира 2002 года в составе сборной России. Сейчас он является хоккейным экспертом на телеканалах "КХЛ ТВ" и "Матч ТВ".

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