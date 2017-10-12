Федерация ММА России готова подать иск к Союзу ММА России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Федерация ММА России (ФММАР) готова подать в суд на Союз ММА России, если последний не прекратит нападки на федерацию. Об этом ТАСС заявил вице-президент ФММАР Максим Поторокин.

"Если будут нападки, то все будет запущено [будет подан иск]. Информация о федерации была искажена, другая общественная организация не имеет права влезать в наши внутренние дела. Подача иска зависит от решения Олега Николаевича (Тактарова - президента ФММАР - прим. ТАСС)", - сказал Поторокин.

С 29 сентября по 1 октября в подмосковных Люберцах прошел турнир "Чемпионат и первенство Федерации ММА России". Президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал проведение соревнований и назвал их несанкционированными. Также Емельяненко сообщил об обращении в прокуратуру по факту проведения турнира, на котором существовала возрастная категория "Дети" (от 6 до 17 лет).

Позднее вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил ТАСС, что необходимо законодательно запретить проведение детских поединков ММА на территории России.