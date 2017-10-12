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Отчисления букмекеров на спорт в РФ составили более 168 млн рублей

Спорт
12 октября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Наибольшее количество ставок во II квартале 2017 года пришлось на чемпионат России по футболу

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Букмекерские компании по итогам II квартала 2017 года уплатили 168,3 млн рублей в качестве целевых отчислений на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта. Это следует из отчета Федеральной налоговой службы, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

Федеральный закон об отчислениях со стороны букмекерских контор был принят 28 марта 2017 года, этим документом была установлена возможность заключения соглашений между организаторами азартных игр в букмекерских конторах и общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные мероприятия, в отношении которых он принимает ставки.

Как следует из отчета, по итогам II квартала 2017 года заключено 120 соглашений с 19 общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. На российский спорт принято ставок на сумму 2,8 млрд рублей. Отмечается, что из 28 букмекерских компаний только 11 выплатили целевые отчисления. Самыми популярными у букмекеров оказались футбол, хоккей, баскетбол, гандбол и волейбол, наибольшее количество ставок пришлось на первенство России по футболу.

Больше всего целевых отчислений выплатила "Первая международная букмекерская компания" (бренд "Лига Ставок") - 18,1 млн рублей. Еще 10 компаний уплатили отчисления в размере 15 млн рублей, среди них ООО "Фортуна" (Betcity), ООО "Управляющая компания Национального коневодческого союза" (Winline), ООО "Ф.О.Н." (Fonbet) и другие. Члены Первой саморегулируемой организации букмекеров выплатили более 93 млн рублей, члены саморегулируемой организации Ассоциации букмекерских контор - 75 млн рублей.

Самое большое количество соглашений заключили Fonbet (15) и "Лига Ставок" (14). От уплаты целевых отчислений по закону освобождены только организаторы тотализаторов. "В целом после детального анализа представленных документов по результатам II квартала нет претензий только к восьми компаниям из 28: "Лига ставок", ООО "Санторин" (Baltbet), Winline, Fonbet, Betcity, ООО "Бетринг" (Pari Match), ООО "Рус-телетот", ООО "Букмекер Паб" (1XBet)", - говорится в отчете.

"В настоящее время планируется проведение внеплановых выездных проверок компаний, не уплативших или неполностью уплативших целевые отчисления на предмет соблюдения лицензионных требований. Компаниям, представившим неполные сведения в Минспорт России и ФНС России, будет дана возможность исправиться и направить уточненные сведения", - говорится в отчете ФНС.

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