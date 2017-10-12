Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков отчитался перед комиссией МОК о работе по борьбе с допингом в России

Спорт
12 октября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Комиссия расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков довел до сведения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида информацию об антидопинговой политике в России. Об этом Жуков рассказал на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

Смотрите также

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнил 41 российский паралимпиец

Жуков призвал федерации доносить до иностранных коллег информацию о реформах НОАК

Жуков ожидает получить выводы комиссий МОК по ситуации с ОИ-2014 до ноября

Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в России

Комиссия Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года.

"Мы работаем с комиссиями МОК, которые готовят свои доклады, - сказал Жуков. - На сессии МОК (в Лиме 13-16 сентября - прим. ТАСС) они сделали промежуточные результаты, мы находимся в постоянном контакте. На прошлой неделе я был в Лозанне, встречался со Шмидом. Я довел до комиссии Шмида все, что сделано в вопросе антидопинговой политики в России".

Летом 2016 года по распоряжению президента России Владимира Путина была создана НОАК, которую возглавил Виталий Смирнов. За год комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Кроме того, как отмечал Смирнов, удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова, в соответствие с практикой, принятой в ведущих странах мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама