Жуков отчитался перед комиссией МОК о работе по борьбе с допингом в России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков довел до сведения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида информацию об антидопинговой политике в России. Об этом Жуков рассказал на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

Комиссия Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года.

"Мы работаем с комиссиями МОК, которые готовят свои доклады, - сказал Жуков. - На сессии МОК (в Лиме 13-16 сентября - прим. ТАСС) они сделали промежуточные результаты, мы находимся в постоянном контакте. На прошлой неделе я был в Лозанне, встречался со Шмидом. Я довел до комиссии Шмида все, что сделано в вопросе антидопинговой политики в России".

Летом 2016 года по распоряжению президента России Владимира Путина была создана НОАК, которую возглавил Виталий Смирнов. За год комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Кроме того, как отмечал Смирнов, удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова, в соответствие с практикой, принятой в ведущих странах мира.