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Свищев: введение должности спецпредставителя по спорту уникальна для парламентаризма РФ

Спорт
12 октября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее Госдума внесла изменения в свой регламент, предусматривающие введение института спецпредставителей

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Введение института спецпредставителя Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта является уникальным случаем в истории российского парламентаризма, назначение на эту должность Вячеслава Фетисова можно только приветствовать. Об этом заявил в четверг журналистам член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Ранее Госдума внесла изменения в свой регламент, предусматривающие введение института спецпредставителей. Спецпредставителем нижней палаты парламента в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта назначен депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Введение института спецпредставителя Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта - это уникальный случай в истории российского парламентаризма", - заявил Свищев. "Учитывая важность предстоящих спортивных событий в мире, в том числе Чемпионата мира по футболу в РФ, а также сложность ситуации с российским спортом на международной арене, конечно, решение о введении такой должности можно только приветствовать. Тем более, когда на нее назначен Вячеслав Александрович Фетисов - человек с огромным опытом и связями как в мировом, так и в российском спорте, в олимпийском движении", - сказал депутат. Свищев выразил уверенность, что "Фетисов будет точно услышан в организациях, в которых он будет представлять Госдуму.

"Со своей стороны готов оказать ему посильную помощь, если она ему потребуется в этом сложном, но очень нужном деле", - добавил либерал-демократ.

Парламентарий также напомнил о своем предложении о введении в посольствах РФ должности атташе по спорту, которое ранее было поддержано Министерством спорта РФ в лице замглавы ведомства Павла Новикова. "Российскому МИДу нужно внимательнее отнестись к этой инициативе, которая, я уверен, пойдет только на благо нашему спорту", - подчеркнул Свищев. Депутат сообщил, что обратится в МИД РФ с просьбой представить свою позицию по предложению о введении должности атташе по спорту в диппредставительствах РФ за рубежом.

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