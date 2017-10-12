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ХК ЦСКА заключил контракт до конца сезона с вратарем Максимом Третьяком

Спорт
12 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее стало известно о расторжении голкипером контракта с "Адмиралом" по обоюдному согласию сторон

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Максим Третьяк

Максим Третьяк

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА заключил соглашение до конца текущего сезона с вратарем Максимом Третьяком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе армейского хоккейного клуба.

Ранее в четверг стало известно, что 20-летний голкипер расторг контракт по обоюдному согласию с "Адмиралом".

За два сезона внук бывшего голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, провел в составе клуба из Владивостока пять матчей.

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