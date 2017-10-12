ХК ЦСКА заключил контракт до конца сезона с вратарем Максимом Третьяком

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА заключил соглашение до конца текущего сезона с вратарем Максимом Третьяком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе армейского хоккейного клуба.

Ранее в четверг стало известно, что 20-летний голкипер расторг контракт по обоюдному согласию с "Адмиралом".

За два сезона внук бывшего голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, провел в составе клуба из Владивостока пять матчей.