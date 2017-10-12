Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МПК может рассмотреть вопрос восстановления ПКР в ноябре

Спорт
12 октября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В сентябре исполком МПК допустил российских спортсменов по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд к отборочным соревнованиям на Паралимпиаду 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент паралимпийского комитета России Владимир Лукин

Президент паралимпийского комитета России Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Международный паралимпийский комитет (МПК) можеть рассмотреть вопрос восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) в ноябре 2017 года. Об этом сообщил на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) глава ПКР Владимир Лукин.

"Есть еще такие проблемы, которые мы можем решить только при получении данных от наших международных партнеров, - сказал он. - Иными словами - сейчас исполком МПК принял решение оставить в действие отстранение ПКР с возможным решением в ноябре 2017 года. Тут ситуация такая - мы свои условия выполняем, но требуются иные, выходящие за наши рамки [действия]".

В сентябре исполком МПК решил оставить в силе отстранение ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.

Ранее новый президент МПК Эндрю Парсонс сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса восстановления ПКР может быть перенесено с января 2018 года на более ранний срок, в частности, на ноябрь 2017-го. Это может быть сделано в том случае, если 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу, что является ключевым критерием восстановления ПКР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама