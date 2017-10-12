МПК может рассмотреть вопрос восстановления ПКР в ноябре

ТАСС, 12 октября. Международный паралимпийский комитет (МПК) можеть рассмотреть вопрос восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) в ноябре 2017 года. Об этом сообщил на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) глава ПКР Владимир Лукин.

"Есть еще такие проблемы, которые мы можем решить только при получении данных от наших международных партнеров, - сказал он. - Иными словами - сейчас исполком МПК принял решение оставить в действие отстранение ПКР с возможным решением в ноябре 2017 года. Тут ситуация такая - мы свои условия выполняем, но требуются иные, выходящие за наши рамки [действия]".

В сентябре исполком МПК решил оставить в силе отстранение ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.

Ранее новый президент МПК Эндрю Парсонс сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса восстановления ПКР может быть перенесено с января 2018 года на более ранний срок, в частности, на ноябрь 2017-го. Это может быть сделано в том случае, если 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу, что является ключевым критерием восстановления ПКР.