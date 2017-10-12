РУСАДА проведет корректировку действий по итогам аудита WADA

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет несколько дней на корректирующие действия по итогам аудита Всемирного антидопингвоого агентства (WADA). Об этом на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) сообщила заместитель генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая.
Команда аудиторов WADA провела полный аудит всех подразделений РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет представит заключение об итогах аудита РУСАДА на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.
"РУСАДА прошло аудит WADA, у нас буквально несколько дней на корректирующие действия, - сказала Пахноцкая. - Вся страна, и ОКР, и ПКР заинтересованы в синергетическом эффекте. РУСАДА сегодня в составе молодых увеличенных и профессиональных людей готова помогать каждой федерации, каждому ответственному за антидопинговое обеспечение, но рассчитывает, что и федерации будут действовать согласно озвученным критериям, кодексам ЮНЕСКО и Совета Европы".
Похноцкая была назначена на должность 19 сентября, ранее она была начальником отдела реализации образовательных программ РУСАДА. С 1 июля она также является координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами WADA.