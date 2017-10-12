Фонд поддержки олимпийцев готов финансировать образовательные антидопинговые программы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фонд поддержки олимпийцев России готов выделить финансирование на образовательные спортивные программы, в том числе по подготовке ответственных за антидопинговую работу лиц от федераций. Об этом на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) заявил помощник президента РФ, председатель президиума попечительского совета фонда Игорь Левитин.
"Мы готовы с Фондом поддержки олимпийцев профинансировать программу подготовки ответственных за антидопинговую работу лиц от федераций, - сказал Левитин. - Надо чтобы Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт взяли на себя организацию таких занятий. В следующем году на Совет при президенте РФ по спорту мы хотим вынести вопрос об образовательных программах и образовании в спорте: программы вузов, Министерства образования зачастую противоречивы. У нас большое количество тренеров, не прошедших надлежащую подготовку".
Фонд поддержки олимпийцев России был образован в 2005 году, за прошедшие годы он реализовал почти семь десятков благотворительных программ на более 9 млрд рублей. В частности, было выплачено почти 10 тыс. грантов спортсменам и специалистам сборных команд России по 42 олимпийским видам спорта. По итогам Олимпийских игр начиная с 2006 года спортсменам в качестве призов вручаются престижные автомобили и выплачиваются крупные денежные вознаграждения. В попечительский совет фонда входят ряд высокопоставленных чиновников и прославленных в прошлом спортсменов, а также представители крупного бизнеса.