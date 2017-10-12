Жуков: идея чипирования спортсменов не соответствует понятиям о правах человека

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что вживление спортсменам под кожу микрочипов для выявления нарушений антидопинговых правил нарушит права человека. Такое мнение он высказал журналистам после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

Во вторник исполнительный директор Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Майк Миллер предложил чипировать спортсменов для распознавания запрещенных веществ в их организмах.

"Вопросы чипирования спортсменов не соответствуют понятиям о правах человека, дойти можно и до абсурда, - сказал Жуков. - Спорт - одно из наиболее удачных изобретений человечества: он должен приносить удовольствие и тем, кто им занимается, и тем, кто болеет за спортсменов. Правил вполне достаточно, нужно изменять подход и философию, добиваться успеха нужно с помощью разрешенных методов".

Глава НОАК Виталий Смирнов считает, что спорт не должен быть полигоном для тестирования медицинских инноваций. "Все спортсмены должны быть в равных условиях, они не должны находиться в зависимости от уровня развития медицины и науки, - сказал Смирнов. - Спорт не может быть полигоном для тестирования медицинских достижений, этот путь может привести к катастрофе. Уважение своих соперников, борьбы - самое главное, это должно стоять во главе угла, а не достижения отдельных ученых и фармакологов".