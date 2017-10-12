Президент швейцарского "Сьона" дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на журналиста

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Швейцарская футбольная лига дисквалифицировала президента клуба "Сьон" Кристиана Константина на 14 месяцев за нападение на журналиста. Об этом сообщает Bild.

Во время матча чемпионата Швейцарии между "Лугано" и "Сьоном" (1:2), прошедшего 21 сентября, Костантин напал на 60-летнего телевизионного эксперта Рольфа Фрингера. Причиной нападения послужила неоднократная публичная критика главы "Сьона".

"Фрингер раскритиковал меня, - заявил Константин. - Я уладил дело. Президент клуба не должен себя так вести, но когда на вас нападают, вы должны дать ответ".

Помимо дисквалификации, которая распространяется не только на матчи чемпионата Швейцарии, но и Кубка страны, а также встречи сборной Швейцарии, Константин должен будет заплатить штраф в размере 100 тыс. швейцарских франков.