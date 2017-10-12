Промес и Глушаков отправились со "Спартаком" в Грозный на матч с "Ахматом"

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ТАСС, 12 октября. Квинси Промес и Денис Глушаков вошли в число игроков московского "Спартака", которые полетели в Грозный на гостевую игру 13-го тура чемпионата России по футболу против "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
11 октября футболисты вернулись в общую группу "Спартака", восстановившись от травм, из-за которых они пропустили последние матчи команды.
В Москве из-за травм остались Артем Ребров, Роман Зобнин, Артем Тимофеев и Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Также не полетели в Грозный Джано Ананидзе и Георгий Тигиев. Ананидзе будет сделана операция в четверг в Риме. Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии и вернется в Москву в воскресенье.
Встреча между "Ахматом" и "Спартаком" пройдет в пятницу в 19:30 мск.