Газзаев: проект об отстранении тренеров за нарушение правил о допинге нужно дорабатывать

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") поддерживает законопроект депутатов ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева об отстранении тренеров от работы за нарушение антидопинговых правил, но считает, что он требует серьезной доработки ко второму чтению.

Газзаев напомнил ТАСС, что по Всемирному антидопинговому кодексу за нарушение антидопинговых правил не только тренеры, но и инструкторы, врачи или другой персонал спортсмена подлежат дисквалификации. "А спортсмены, в свою очередь, просто не имеют права работать с отбывающими дисквалификацию. Никаких советов по тренировкам или технике, питанию или медицине, вообще ничего. Иначе сами спортсмены станут нарушителями свода антидопинговых правил", - заявил депутат.

Он также указал на то, что в августе прошлого года приказом Минспорта утверждены Общероссийские антидопинговые правила. "В них прямо предусмотрено, что за распространение или попытку распространения, а также назначение или попытку назначения любому спортсмену любой запрещенной субстанции или запрещенного метода виновный персонал спортсмена дисквалифицируется на срок от четырех лет и до пожизненного", - отметил Газзаев.

"Поэтому, если у авторов законопроекта есть конкретная информация, что дисквалифицированные тренеры продолжают работать со спортсменами, то это предмет для специального разбирательства, здесь уже дисциплинарный антидопинговый комитет должен разбираться в нарушении условий дисквалификации", - подчеркнул он.

Справоросс также напомнил, что в прошлом году была введена уголовная ответственность за использование в отношении спортсмена тренером или другим специалистом субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте. "Механизм отстранения тренера, который замешан в махинациях с допингом, он и сегодня работает, а вот убедительных доводов того, что нам не хватает правового регулирования в этом вопросе, я не услышал",- добавил Газзаев.

"Сегодняшний законопроект, по большому счету, нужно рассматривать, скорее, как сигнал, что наша страна продолжает работать, бороться с допингом в спорте, поэтому фракция "Справедливая Россия" законопроект в первом чтении поддержала и будет настаивать на его серьезной доработке с учетом высказанных замечаний", - заключил политик.

О законопроекте

Госдума приняла в четверг в первом чтении законопроект, который предусматривает отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил. Документ был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

Законопроект предусматривает три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. Во- первых, тренер будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация признает факт обладания им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом" в соревновательном или внесоревновательном периоде.

Поводом для отстранения может стать и "факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля". Кроме того, если соответствующая антидопинговая организация установит "факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил", наставник спортсмена также будет отстранен от работы.

Согласно предлагаемым изменениям, Минспорт наделяется полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности. "При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок", - указывают авторы инициативы.

Ранее первый вице-спикер Госдумы, председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил журналистам, что "Единая Россия", безусловно, поддерживает данный законопроект, внесенный фракцией ЛДПР.