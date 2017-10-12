Колобков: отчисления букмекеров в спорт к следующему году возрастут

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МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сумма привлеченных в российский спорт средств от отчислений букмекерских компаний к следующему году должна вырасти. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.
Ранее стало известно, что букмекерские компании по итогам II квартала 2017 года выплатили 168,3 млн рублей в качестве целевых отчислений на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.
"Министерство спорта мониторит эту ситуацию, цифры, указанные в отчете, верны, - пояснил Колобков. - Надо учитывать, что механизм по отчислению средств от букмекерских компаний работает только первый год, и их количество будет увеличиваться. Сто процентов".
Федеральный закон об отчислениях со стороны букмекерских контор был принят 28 марта 2017 года, этим документом была установлена возможность заключения соглашений между организаторами азартных игр в букмекерских конторах и общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные мероприятия, в отношении которых они принимают ставки.