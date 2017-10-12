Администратор ДЮСШ ФК ЦСКА Куртов погиб в возрасте 48 лет

СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млнСпорт 12 октября, 19:50
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс займется реформами в студенческом баскетболеСпорт 12 октября, 19:38
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:27
Лидеры думских фракций понаблюдали за установкой арки Крымского мостаВ стране 12 октября, 19:27
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Капелло может возглавить команду ИталииСпорт 12 октября, 19:17
Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы коленаСпорт 12 октября, 19:17
Генсек ООН глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКОМеждународная панорама 12 октября, 19:14
Был ли Плюшкин предпринимателем и другие загадки Всероссийского экономического диктантаЭкономика и бизнес 12 октября, 19:13
Россия выстроила передовую антидопинговую систему, но об этом мало кто знаетСпорт 12 октября, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Администратор детско-юношеской спортивной школы московского футбольного клуба ЦСКА Александр Куртов трагически погиб на 49-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт армейцев.
"Руководство, тренерский состав, сотрудники и игроки армейской академии и клуба глубоко скорбят в связи с трагической гибелью администратора ДЮСШ ЦСКА Куртова. Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", - говорится в сообщении пресс- службы.
Подробности смерти 48-летнего Куртова не сообщаются.