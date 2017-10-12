Администратор ДЮСШ ФК ЦСКА Куртов погиб в возрасте 48 лет

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Администратор детско-юношеской спортивной школы московского футбольного клуба ЦСКА Александр Куртов трагически погиб на 49-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт армейцев.

"Руководство, тренерский состав, сотрудники и игроки армейской академии и клуба глубоко скорбят в связи с трагической гибелью администратора ДЮСШ ЦСКА Куртова. Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", - говорится в сообщении пресс- службы.

Подробности смерти 48-летнего Куртова не сообщаются.