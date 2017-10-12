Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы колена

ТАСС, 12 октября. Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Артур Юсупов пропустит около шести месяцев из-за травмы колена. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Не считая родных и близких ,футбол самое главное что у меня есть в жизни ,к сожалению из за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно пол года,хотя сделаю всё от себя зависящее, чтоб сократить время восстановление,уже прошла ОПЕРАЦИЯ тьфу тьфу тьфу вроде успешноогромное спасибо докторам и руководству @fcrostov и @zenit_spb которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию и ещё хочу сказать большое спасибо всем кто поддержал меня и лично напрямую,и в интернете !!!в такую не простую минуту каждое доброе слово,каждый комментарий для меня навес золота желаю всем здоровья и обходиться без травм ,пожалуй в жизни это самое главное !!!!!!! Публикация от Артур Юсупов (@jusup8) Окт 12 2017 в 7:16 PDT

Ранее пресс-служба "Ростова" сообщила, что Юсупов получил травму связок колена на одной из тренировок.

"К сожалению, из-за тяжелой травмы придется пропустить примерно полгода, - написал Юсупов. - Я сделаю все от себя зависящее, чтобы сократить сроки восстановления. Операция прошла успешно".

Юсупов перешел в "Ростов" на правах аренды из петербургского "Зенита" летом 2017 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате России и забил один гол.