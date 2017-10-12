Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Ростова" Юсупов пропустит полгода из-за травмы колена

Спорт
12 октября, 19:17 UTC+3 12 октября

Ранее пресс-служба "Ростова" сообщила, что Юсупов получил травму связок колена на одной из тренировок

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артур Юсупов

Артур Юсупов

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Артур Юсупов пропустит около шести месяцев из-за травмы колена. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Не считая родных и близких ,футбол самое главное что у меня есть в жизни ,к сожалению из за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно пол года,хотя сделаю всё от себя зависящее, чтоб сократить время восстановление,уже прошла ОПЕРАЦИЯ тьфу тьфу тьфу вроде успешноогромное спасибо докторам и руководству @fcrostov и @zenit_spb которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию и ещё хочу сказать большое спасибо всем кто поддержал меня и лично напрямую,и в интернете !!!в такую не простую минуту каждое доброе слово,каждый комментарий для меня навес золота желаю всем здоровья и обходиться без травм ,пожалуй в жизни это самое главное !!!!!!!

Публикация от Артур Юсупов (@jusup8)

Ранее пресс-служба "Ростова" сообщила, что Юсупов получил травму связок колена на одной из тренировок.

"К сожалению, из-за тяжелой травмы придется пропустить примерно полгода, - написал Юсупов. - Я сделаю все от себя зависящее, чтобы сократить сроки восстановления. Операция прошла успешно".

Юсупов перешел в "Ростов" на правах аренды из петербургского "Зенита" летом 2017 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате России и забил один гол.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама