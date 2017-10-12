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Прошивка газона началась на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Спорт
12 октября, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

На стадионе продолжается монтаж кровли, установлено 30 000 кресел, идут работы по благоустройству территории вокруг арены

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Процедура прошивки газона началась на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, данное мероприятие является финальным этапом подготовки футбольного поля. Об этом сообщает портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании ''Стройтрансгаз'', которая занимается возведением арены.

''Специалисты производят стабилизацию корневой зоны газона методом прошивки полимерным волокном. Технология прошивки разработана в Нидерландах'', - говорится в сообщении.

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Как уточнили в пресс-службе, прошивка газона позволит улучшить дренажные свойства корневой зоны, больше чем в три раза увеличить износостойкость газона и снизить риск получения травм спортсменами. Прошивать газон будут в течение двух недель, после чего его продолжат стричь, поливать и удобрять минеральными удобрениями. На зиму газон законсервируют по специальной технологии, чтобы сохранить его во время заморозков.

"Площадь участка прошивки составит 8 тыс. квадратных метров. Для обработки футбольной площадки задействованы две самоходные гусеничные машины. Специализированная техника действует по принципу швейной машины: каждые два сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, и с помощью специальных игл устанавливаются полимерные нити", - отметили в пресс-службе.

На стадионе также продолжается монтаж кровли, установлено 30 000 кресел, идут работы по благоустройству территории вокруг стадиона, монтаж инженерных сетей, отделочные работы и витражное остекление.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На стадионе в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового первенства, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал. На данный момент известны 23 команды, которые сыграют на турнире - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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