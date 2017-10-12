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Бывший спортдиректор ЦСКА Яровинский назначен ответственным за стратегию в "Халле"

Спорт
12 октября, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Специалист вместе с главным тренером Леонидом Слуцким будет разрабатывать игровой стиль команды

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ТАСС, 12 октября. Бывший спортивный директор российского футбольного клуба ЦСКА Олег Яровинский назначен ответственным за клубную стратегию "Халла", выступающего во втором по силе английском дивизионе. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что 35-летний специалист будет работать вместе с главным тренером "Халла" Леонидом Слуцким над разработкой игрового стиля команды.

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"Это очень хорошая новость, у нас здесь отличный коллектив, - прокомментировал назначение Слуцкий. - У Олега есть невероятный опыт, он провел четыре последних сезона, работая в ЦСКА. Я надеюсь, что вместе мы сможем добиться успеха".

Яровинский с 2014 года возглавлял селекционный отдел ЦСКА, где в то время главным тренером был Слуцкий. Летом 2017 года Яровинский покинул ЦСКА.

После 11 туров Чемпионшипа "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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