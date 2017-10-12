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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс займется реформами в студенческом баскетболе

Спорт
12 октября, 19:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

В состав комиссии по студенческому баскетболу войдут представители университетов, спортивных организаций, правительственных ведомств и деловых кругов

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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс

© EPA/TANNEN MAURY

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс возглавит комиссию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу, перед которой поставлена задача очистить этот вид спорта от коррупции. Об этом объявил президент NCAA Марк Эммерт в связи с разразившемся в студенческом баскетболе громким скандалом после ареста в конце сентября группы функционеров по обвинению в мошенничестве и коррупции.

"В связи с сообщениями о федеральном расследовании случаев мошенничества в студенческом баскетболе NCAA должна осуществить серьезные изменения в своей деятельности и сделать это быстро, - отметил Эммерт в заявлении, размещенном на сайте организации. - Тем, кто нарушает принципы, на которых основывается студенческий спорт, не место в нашей организации. И хотя я считаю, что подавляющее большинство тренеров соблюдает правила, но практика замалчивания фактов создает условия для действий нечистых на руку лиц, и мы должны вывести их из игры. Нужны решительные шаги - сейчас не время для полумер или постепенных реформ".

По словам Эммерта, в состав комиссии по студенческому баскетболу также войдут представители университетов, спортивных организаций, правительственных ведомств и деловых кругов. Комиссия должна подготовить рекомендации к апрелю будущего года.

Объявляя в конце сентября об арестах 10 спортивных функционеров, прокуратура Южного округа Нью-Йорка отметила, что тренеры баскетбольных команд, в частности, получали взятки за то, что направляли своих игроков и членов их семей к определенным агентам по спортивным и финансовым вопросам. ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка вели расследование дела о взятках, коррупции и мошенничестве в студенческом баскетболе с 2015 года. В случае, если арестованные будут признаны виновными по всем пунктам предъявленных обвинений - сговоре с целью дачи взяток, вымогательстве взяток, мошенничестве при предоставлении профессиональных услуг, сговоре с целью осуществления мошенничества при финансовых операциях - то им может грозить в общей сложности 80 лет тюремного заключения.

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