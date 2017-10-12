Reuters: лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в Либерии

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ТАСС, 12 октября. Известный в недавнем прошлом африканский футболист Джордж Веа лидирует на состоявшихся во вторник президентских выборах в Либерии. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил в четверг председатель Национальной избирательной комиссии Джером Коркойя.
Согласно предварительным данным, Веа побеждает в 10 из 15 регионов (графств) Либерии. Позднее избирком должен обнародовать результаты подсчета голосов по всей стране.
Если ни одному из 20 кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, то потребуется второй тур.
В соответствии с конституцией 1986 года президент является руководителем государства, возглавляет правительство, назначает министров (назначения утверждаются верхней палатой парламента), а также является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Он избирается в паре с вице-президентом сроком на шесть лет в ходе всеобщего прямого тайного голосования и может быть переизбран еще один раз.
Нынешние президентские выборы в Либерии - третьи после окончания в стране двух гражданских войн (1989-1996 и 1999-2003).
Веа, который в 1995 году был признан ФИФА лучшим футболистом года в мире и стал первым африканским обладателем "Золотого мяча", ранее дважды баллотировался на пост президента Либерии. В 2005 году он проиграл во втором туре, а в 2011-м ему не удалось стать вице-президентом, когда он баллотировался в паре с претендентом на президентский пост Уинстоном Табменом.
Веа, которому 1 октября исполнился 51 год, завершил карьеру футболиста в 2003 году. Широкую известность футболист получил в середине 90-х, когда выступал за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", английские "Челси" и "Манчестер Сити". Пик его карьеры пришелся на 1995 год, когда он стал первым и единственным на сегодня африканцем, получившим "Золотой мяч" как лучший игрок года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Уникальность достижения либерийца и в том, что он является единственным обладателем трофея, чья сборная никогда не играла на чемпионате мира. За сборную Либерии Веа провел 60 матчей, в которых забил 22 мяча.