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Итудис: баскетболист Клиберн был очень важен для ЦСКА в матче против "Милана"

Спорт
12 октября, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Главный тренер извинился перед форвардом за то, что тому пришлось провести встречу почти без замен

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Уилл Клиберн

Уилл Клиберн

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Форвард российского баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клиберн был очень важен для команды в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги против итальянского "Милана". Такое мнение главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал на пресс-конференции после матча.

ЦСКА одержал победу над "Миланом" со счетом 93:84 в первом матче сезона Евролиги.

"Большое спасибо болельщикам, они сегодня были шумными и помогли нам одержать первую победу в Евролиге, - сказал Итудис. - Очевидно, что у нас был очень плохой старт, мы были недостаточно агрессивны, соперник не замечал нас: они проходили легко под кольцо, забрасывали мячи, а мы почти не играли в защите. К счастью, мы быстро поняли, как добиться победы, можно увидеть, что у нас немного результативных передач, потому что соперник давал совершать проходы, на Родригесе сегодня ни разу не сфолили при 15 бросках, не знаю было ли у него такое в карьере. Мы сегодня играли "маленькой" пятеркой, я хочу извиниться перед Уиллом Клиберном, что он провел почти 40 минут на площадке, но это потому, что он был важен для нас".

В следующем матче Евролиги ЦСКА 19 октября сыграет в гостях с мадридским "Реалом".

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