Международная федерация волейбола объявила о создании Лиги наций

ТАСС, 12 октября. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о создании нового турнира среди сборных под названием "Лига наций". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при, стартует в 2018 году. В нем будут участвовать по 12 мужских и женских команд, которые будут формировать так называемое ядро участников. Лига будет проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из числа претендентов - Лиги вызова. Победитель будет определяться в "Финале шести".

"Цель нового турнира - повысить интерес со стороны болельщиков и обеспечить площадку мирового уровня, которая позволит спортсменам конкурировать и развиваться, - говорится в релизе. - Запуск мужского и женского турниров с одинаковым названием и форматом способствует равенству в волейболе, а также сделает его простым и более привлекательным для зрителя".

В 2018 году в мужском турнире в число основных команд включены сборные России, Бразилии, Италии, США, Китая, Сербии, Франции, Аргентины, Ирана, Польши, Германии, Японии. В Лигу вызова вошли команды Австралии, Южной Кореи, Канады и Болгарии.

В женском турнире в состав основных участников вошли сборные России, Бразилии, Италии, США, Китая, Сербии, Нидерландов, Таиланда, Турции, Южной Кореи, Германии, Японии. В число претендентов включены команды Аргентины, Доминиканской Республики, Польши и Бельгии.