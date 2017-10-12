Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международная федерация волейбола объявила о создании Лиги наций

Спорт
12 октября, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Новый турнир в 2018 году придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 12 октября. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о создании нового турнира среди сборных под названием "Лига наций". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при, стартует в 2018 году. В нем будут участвовать по 12 мужских и женских команд, которые будут формировать так называемое ядро участников. Лига будет проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из числа претендентов - Лиги вызова. Победитель будет определяться в "Финале шести".

"Цель нового турнира - повысить интерес со стороны болельщиков и обеспечить площадку мирового уровня, которая позволит спортсменам конкурировать и развиваться, - говорится в релизе. - Запуск мужского и женского турниров с одинаковым названием и форматом способствует равенству в волейболе, а также сделает его простым и более привлекательным для зрителя".

В 2018 году в мужском турнире в число основных команд включены сборные России, Бразилии, Италии, США, Китая, Сербии, Франции, Аргентины, Ирана, Польши, Германии, Японии. В Лигу вызова вошли команды Австралии, Южной Кореи, Канады и Болгарии.

В женском турнире в состав основных участников вошли сборные России, Бразилии, Италии, США, Китая, Сербии, Нидерландов, Таиланда, Турции, Южной Кореи, Германии, Японии. В число претендентов включены команды Аргентины, Доминиканской Республики, Польши и Бельгии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
2
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
5
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
6
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
7
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама