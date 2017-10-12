Тренер: баскетболистам "Милана" не хватает опыта, который есть у игроков ЦСКА

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Некоторым баскетболистам "Милана" недостает опыта, который есть у игроков ЦСКА. Такое мнение высказал главный тренер "Милана" Симоне Пьяниджани.
В четверг ЦСКА в Москве одержал победу над "Миланом" со счетом 93:84 в первом матче сезона Евролиги.
"Первые 20 минут были для нас отличными: мы определяли ритм игры, сосредоточенно играли в защите и заставили ЦСКА играть с низкой результативностью в двухочковой зоне, - сказал Пьяниджани. - В перерыве я говорил команде, что ЦСКА, как все большие команды, добавит в агрессивности, мы были готовы к этому, единственное, о чем я просил, обратить внимание на количество потерь, если в первой половине у нас была одна, то во второй - 11. Некоторым нашим игрокам не хватает того опыта, который есть у баскетболистов ЦСКА, у нас новая команда, новый тренер. Я не могу ругать своих игроков за этот матч, мы на протяжении 30 минут лидировали, а это что-то значит, но в четвертой четверти мы потеряли свой шанс из-за того, что не смогли сохранить минимальное отставание".
В следующем матче Евролиги 19 октября ЦСКА сыграет в гостях с мадридским "Реалом".