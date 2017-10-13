FIS может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты на чемпионатах мира и ОИ

ТАСС, 13 октября. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) рассматривает возможность сокращения длины этапов в мужской эстафете на чемпионатах мира и Олимпийских играх с 10 до 7,5 км. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

Отмечается, что голосование по поводу предложения о сокращении дистанций состоится в мае 2018 года.

По словам главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга, он сомневается, что данные изменения вступят в силу. "Я не уверен, что в формат эстафеты будут внесены изменения. Эстафета 4 по 10 км - соревнование с очень большими традициями. Но мы обсудим это, а потом посмотрим на предложения во время голосования", - сказал Ульванг.

Этапы мужской эстафеты длиной 10 км были изменены до 7,5 км лишь однажды - во время Кубка мира сезона-2011/12.