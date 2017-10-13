FIS может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты на чемпионатах мира и ОИ

CNN: связанные с РФ структуры пытались использовать Pokemon Go для разжигания вражды в СШАМеждународная панорама 13 октября, 3:14
Чижов считает, что пока рано говорить о продлении секторальных санкций ЕвросоюзомПолитика 13 октября, 2:43
Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперовАрмия и ОПК 13 октября, 2:30
СМИ: в США третий крупный ритейлер прекращает продажу продукции "Лаборатория Касперского"Экономика и бизнес 13 октября, 2:23
Tesla объявила об отзыве 11 тыс. Model X из-за проблем с задними сиденьямиЭкономика и бизнес 13 октября, 2:08
Палата представителей США одобрила выделение $36,5 млрд на борьбу с последствиями урагановПроисшествия 13 октября, 1:55
Кабулов: США хотят найти точки соприкосновения с Россией по АфганистануПолитика 13 октября, 1:49
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты РоссииАрмия и ОПК 13 октября, 1:29
Площадь пожара в ТЦ в Подмосковье составляет 3 тыс. кв. мПроисшествия 13 октября, 1:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 октября. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) рассматривает возможность сокращения длины этапов в мужской эстафете на чемпионатах мира и Олимпийских играх с 10 до 7,5 км. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежский телеканал NRK.
Отмечается, что голосование по поводу предложения о сокращении дистанций состоится в мае 2018 года.
По словам главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга, он сомневается, что данные изменения вступят в силу. "Я не уверен, что в формат эстафеты будут внесены изменения. Эстафета 4 по 10 км - соревнование с очень большими традициями. Но мы обсудим это, а потом посмотрим на предложения во время голосования", - сказал Ульванг.
Этапы мужской эстафеты длиной 10 км были изменены до 7,5 км лишь однажды - во время Кубка мира сезона-2011/12.