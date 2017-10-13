Передача Куликова помогла "Виннипегу" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

ТАСС, 13 октября. "Виннипег" на выезде победил "Ванкувер" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов во втором матче подряд отметился результативными действиями, записав на свой счет голевую передачу.

В составе "Виниппега" шайбы забросили Джош Моррисси (10-я минута), Патрик Лайне (36), Тайлер Майерс (39) и Николай Элерс (60). У "Ванкувера" отличились Даниэль Седин (8) и Кристофер Танев (53).

Куликов провел четвертый матч в составе "Виннипега", с которым подписал контракт летом. 26-летний российский защитник сыграл 23 минуты и 23 секунды, на его счету результативная передача, один бросок, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов "Ванкувера". В четырех матчах Куликов набрал три очка (1 шайба + 2 передачи).

"Виннипег" одержал вторую победу в четырех матчах сезона. В следующей игре 14 октября "Виннипег" дома встретится с "Каролиной", "Ванкувер" также на своей площадке сыграет против "Калгари".

В параллельном матче дня "Детройт" в гостях обыграл "Аризону" со счетом 4:2.