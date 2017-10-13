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Жилкин: астраханский климат подойдет футбольным сборным Бразилии и Аргентины

Спорт
13 октября, 9:17 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 13, октября. /ТАСС

Губернатор региона сообщил, что Астраханская область активно готовится к чемпионату мира 2018 года

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АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Жаркий климат Астраханской области подошел бы для тренировок футбольным сборным Бразилии и Аргентины, которые квалифицировались для участия в чемпионате мира 2018 года в России, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Александр Жилкин.

"Мы (Астраханская область - прим. ТАСС) определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи. Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области", - сказал Жилкин.

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По его мнению, регион понравился бы и сборной Аргентины, которая смогла бы оценить не только климат природный, но и национальный - здесь в дружбе и согласии исторически проживают более 140 национальностей.

Жилкин также отметил, что регион активно готовится к предстоящему мировому мировому первенству. В частности, к чемпионату мира в Астрахани появится фан-зона: "это будет парк Аркадия, и от него километра два променад с выходом на набережную". Кроме того, обновляются два стадиона.

"Для реконструкции определены два стадиона, один из них фактически строится заново - это стадион "Астрахань". Там по графику все идет, каждую неделю выезжаем, контролируем. Вторая площадка - центральный стадион, который до этого был уже отремонтирован. <…> Там нужно сделать помещения для конференций, работу завершат в первом квартале следующего года", - добавил Жилкин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На данный момент известны 23 команды, которые сыграют на турнире - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

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