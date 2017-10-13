Легкоатлетический спортивно-тренировочный центр откроется в Екатеринбурге в 2018 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Региональный спортивно-тренировочный центр по легкой атлетике будет сдан в эксплуатацию в Екатеринбурге до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.

Центр будет создан на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец" в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"Из федерального бюджета нам будет выделено 80 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве. - В этом году строительство объекта ведется за счет средств областного бюджета, в следующем году подойдут федеральные деньги. Легкоатлетический центр на базе комплекса "Калининец" будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года".

В прошлом году в рамках ФЦП в Свердловской области были сданы в эксплуатацию два региональных спортивно-тренировочных центра. В их числе центр по хоккею и фигурному катанию в Нижнем Тагиле и региональный центр по хоккею в Екатеринбурге.