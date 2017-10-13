Бушманов: старт отбора молодежного ЧЕ-2019 не поменял расклад сил в группе сборной России

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Старт отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2019 года не изменил изначальный расклад сил в группе - на путевку в финальную часть будут претендовать сборные России, Сербии и Австрии. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер российской команды Евгений Бушманов.

Молодежная сборная России стартовала в отборе с ничьей с командой Армении (0:0), после чего добилась побед над сборными Гибралтара (3:0) и Австрии (1:0) и проиграла сербам (2:3). Турнирную таблицу группы 7 возглавляют сербы (9 очков), далее расположились россияне (7), армяне (7), австрийцы (6), гибралтарцы (3) и македонцы (3).

"Все остается на тех же позициях. Австрия, Сербия и Россия будут бороться за выход. Думаю, сербы еще потеряют очки", - считает Бушманов.

Специалист отметил, что остался разочарован результатом последних двух игр: "Изначально хотели выиграть оба матча, поэтому, конечно, сильно расстроился. В матче с сербами на "стандартах" сыграли невнимательно, не хватило концентрации, причем третий гол они забили после нашего "стандарта". А в целом, была равная игра с сильной командой; у них есть хорошие футболисты, но я не заметил, что они сильнее наших, игра была абсолютно равная".

"ФНЛ дает хорошую практику"

Из состава, который противостоял сербам, четыре игрока представляют клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - Николай Рассказов и Александр Лихачев из "Спартака-2", Олег Ланин из "Крыльев Советов" и Павел Шакуро из "Тюмени". Бушманов заявил, что доволен уровнем борьбы, который присутствует во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

"Тренировочный процесс, уровень партнеров, конечно, тоже важны, но игровая практика, на мой взгляд, все-таки важнее. В ФНЛ достаточно неплохой уровень, он выше, если сравнивать, например, с молодежным первенством и вторым дивизионом. Да, мысли там меньше, чем в премьер-лиге, но в плане единоборств и динамики там достаточно хороший уровень", - отметил тренер.

Специалист рассказал, что на октябрьский сбор ему впервые удалось вызвать "всех, кого хотели", кроме травмированных Александра Макарова из ЦСКА и Шамсиддина Шамбиева из "Спартака-2". "На сегодняшний день мы определились с костяком этой сборной. Мы до старта отбора провели четыре товарищеские встречи, была возможность познакомиться с ребятами и определиться. Но все-таки закончится турнир только следующей осенью, тем более, ребята молодые - кто-то еще может себя проявить; и я буду только рад, если найдем кого-то еще", - добавил тренер.

Следующий матч "молодежка" проведет 7 ноября - на выезде с командой Армении.

На чемпионате Европы 2019 года, который пройдет в Италии и Сан-Марино, выступят 12 сборных: итальянцы (как страна, принимающая турнир), девять победителей отборочных групп, еще двое участников определятся в стыковых матчах четырех команд с наилучшими показателями из числа занявших второе место в группах (без учета результатов матчей с аутсайдерами групп).

Чемпионат Европы определит европейские сборные, которые выступят на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Сборная страны не выступал на Играх с 1988 года, когда команда СССР под руководством Анатолия Бышовца.