Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клуба

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МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" и ханты-мансийской "Югры" Игорь Захаркин может продолжить карьеру за границей. Об этом 59-летний специалист сообщил ТАСС.
Захаркин объявил об уходе с поста главного тренера "Югры" 28 сентября после восьми поражений команды подряд.
"Сейчас я очень тесно работаю с казанской академией хоккея имени Моисеева. Сейчас мы готовим поурочные планы, начиная с пятилетнего возраста, и на этом пока сфокусированы все интеллектуальные интересы, - рассказал Захаркин. - Что касается предложений, то да, они есть, в том числе из-за рубежа, и в ближайшее время я приму решение, продолжить карьеру в этом сезоне или нет. Пока не могу сказать из какой страны предложение, слишком много нюансов".
Ранее специалист вместе с Вячеславом Быковым работал в ЦСКА, "Салавате Юлаеве", СКА, сборной России, а с 2015 по 2017 год возглавлял уфимский клуб, выиграв с ним в 2016 году бронзовые медали чемпионата России.