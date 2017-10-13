Бушманов: Митрюшкин в ФК "Сьон" получил оптимальные условия для прогресса

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский вратарь Антон Митрюшкин, перейдя в швейцарский "Сьон", получил оптимальные условия для прогресса. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов.

Митрюшкин с 2009 года выступал в структуре московского "Спартака", но, не пробившись в основной состав (3 матча за "основу", 10 - за "Спартак-2"), в феврале 2016 года подписал контракт по схеме "3,5+1" со "Сьоном". С тех пор россиянин стал первым номером швейцарской команды (55 матчей). Митрюшкин регулярно приглашался в юношеские сборные страны, становился чемпионом Европы (для игроков до 17 лет) и вице-чемпионом Европы (до 19 лет). В "молодежку" голкипер привлекается с 2014 года (14 матчей).

"Я бы не стал опережать события и говорить о вратаре высокого уровня, тем более у всех разное представление о вратаре высокого уровня. На мой взгляд, Антон за то время, что он играет в Швейцарии, прибавил, возмужал, стал умнее. Понятно, что надо и дальше очень много работать, чтобы вырасти в большого игрока, но динамика есть. Он находится в оптимальных условиях для роста", - считает Бушманов, который работал с Митрюшкиным в "Спартаке-2".

По мнению специалиста, 21-летний центральный защитник Никита Чернов, который пока не может закрепиться в составе ЦСКА и отдается в аренду в другие клубы ("Балтика", "Енисей", "Урал"), имеет все данные, чтобы дорасти до основной сборной: "На сегодняшний день он наш ведущий защитник, у него абсолютно точно есть все качества и данные, чтобы вырасти в игрока высокого уровня и играть в основной сборной. Да и те же Александр Лихачев, Александр Довбня (оба - игроки "молодежки") имеют перспективы, но нужно работать дальше. Все-таки позиция центрального защитника специфическая, и, допустим, клубы премьер-лиги как правило предпочитают использовать более опытных игроков, много иностранцев выступает. Надо работать, ждать, играть в клубах, может быть, ниже уровнем; так что то, что Чернов ушел из ЦСКА в аренду в "Урал", по-моему, правильная позиция".

"Спад Чалова неизбежен"

Бушманов рассказал, почему, по его мнению, в текущем сезоне не удается забивать нападающему ЦСКА Федору Чалову: "Это молодость, от этого никуда не денешься. И у более опытных игроков бывают периоды, когда мяч не идет в ворота, а здесь парень молодой, понятно, что где-то не залетает и начинает терять уверенность. Но он правильно относится к футболу, к себе, он молод и талантлив. Думаю, у него все получится".

Специалист отметил 19-летнего полузащитника "Уфы" Ивана Облякова. "Он моложе всех, но парень талантливый, светлая голова, поле здорово видит, техника хорошая, плюс достаточно мобильный. Но, опять же, не хватает стабильности. Мы настраиваем ребят на работу каждый день, они понимают это и хотят вырасти в больших футболистов", - подчеркнул собеседник агентства.

Российская "молодежка" стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года с ничьей с командой Армении (0:0), после чего добилась побед над сборными Гибралтара (3:0) и Австрии (1:0) и проиграла сербам (2:3). Турнирную таблицу группы 7 возглавляют сербы (9 очков), далее расположились россияне (7), армяне (7), австрийцы (6), гибралтарцы (3) и македонцы (3). Турнир определит европейские сборные, которые выступят на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Сборная страны не выступала на Играх с 1988 года, когда команда СССР под руководством Анатолия Бышовца заняла на турнире первое место.