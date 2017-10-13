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Британский "Ноттингем" сыграет со швейцарским "Цюрихом" в 1/8 финала ЛЧ по хоккею

Спорт
13 октября, 14:27 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Первые матчи 1/8 финала пройдут 31 октября и 1 ноября, ответные - 7 ноября

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ТАСС, 13 октября. Британский хоккейный клуб "Ноттингем" встретится со швейцарским "Цюрихом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Хельсинки.

Два финских клуба "Таппара" и "Йювяскюля" сыграют друг с другом, швейцарский "Цуг" встретится с чешской "Кометой", немецкий "Адлер" - со шведским "Брюнесом". "Мальме" (Швеция) сыграет с чешской командой "Оцеларжи", австрийский "Ред Булл Зальцбург" - со шведским "Векшё", немецкий "Ред Булл Мюнхен" - со швейцарским "Берном", а шведская "Фрелунда" - с чешским "Били Тигржи".

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 31 октября и 1 ноября, ответные встречи состоятся 7 ноября. Финал турнира пройдет 6 февраля 2018 года.

Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. Учредителями являются 26 клубов, которые ежегодно участвуют в турнире, шесть европейских лиг и Международная федерация хоккея. В Лиге чемпионов также играют победители национальных чемпионатов Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Великобритании, Франции, Польши и победитель Континентального кубка. Действующим победителем соревнований является "Фрелунда".

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