Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
13 октября, 14:45 UTC+3

Российская теннисистка получила wild card в основную сетку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/PETER FOLEY

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

"Долгое время участие именитой спортсменки было под вопросом, и вызывало большое количество слухов и споров. Сегодня было подтверждено, что Мария прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления на турнире WTA в китайском Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов турнира", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время 30-летняя Шарапова принимает участие в теннисном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, получив от организаторов "уайлд-кард". Она дошла до полуфинала турнира, где сыграет 14 октября с китаянкой Пэн Шуай, "посеянной" на турнире под третьим номером. Турнир завершится 15 октября.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.

В общей сложности на протяжении карьеры Шарапова выиграла 35 титулов WTA в одиночном разряде и три - в парном. Суммарно возглавляла рейтинг-лист WTA на протяжении 21 недели. Общая сумма призовых денег превышает $36 млн.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Шарапова трижды принимала участие в турнире (2005, 2006 и 2007 годы), лучшим результатом россиянки на "Кубке Кремля" является выход в 1/4 финала.

Смотрите также

Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тяньцзине

Тарпищев: Шараповой выгодно выступление на "ВТБ Кубке Кремля" с точки зрения рейтинга

Тарпищев: брака в действиях Шараповой будет меньше с увеличением количества матчей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
2
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
3
Путин поручил продумать, как избежать рисков избытка предложения из-за высокого урожая
4
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода OPAL
5
Депутат: создание в США комплексов глобального неядерного удара обостряет отношения с РФ
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Песков объяснил перенос совещания у Путина нелетной погодой в Липецкой области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама