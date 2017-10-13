Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
"Долгое время участие именитой спортсменки было под вопросом, и вызывало большое количество слухов и споров. Сегодня было подтверждено, что Мария прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления на турнире WTA в китайском Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов турнира", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время 30-летняя Шарапова принимает участие в теннисном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, получив от организаторов "уайлд-кард". Она дошла до полуфинала турнира, где сыграет 14 октября с китаянкой Пэн Шуай, "посеянной" на турнире под третьим номером. Турнир завершится 15 октября.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.
В общей сложности на протяжении карьеры Шарапова выиграла 35 титулов WTA в одиночном разряде и три - в парном. Суммарно возглавляла рейтинг-лист WTA на протяжении 21 недели. Общая сумма призовых денег превышает $36 млн.
"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Шарапова трижды принимала участие в турнире (2005, 2006 и 2007 годы), лучшим результатом россиянки на "Кубке Кремля" является выход в 1/4 финала.