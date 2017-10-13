Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут весной

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Первые футбольные матчи на стадионе чемпионата мира 2018 года в Калининграде пройдут весной будущего года. Об этом сообщил в пятницу журналистам врио заместителя правительства области Александр Рольбинов.

"У нас запланированы три тестовых матча, которые пройдут где-то в марте - апреле следующего года", - сказал Рольбинов, заметив, что это позволит протестировать работу как стадиона, так и всей прилегающей инфраструктуры.

Он, отметил, что пока не ясно, какие команды первыми выйдут на поле. "Мы еще продолжим переговоры [для уточнения списка команд], в этом отношении нам помогает руководство РФС (Российский футбольный союз) и непосредственно Минспорт, чтобы привлечь сюда [команды], все-таки попробовать провести матчи, которые станут действительно праздником для любителей и поклонников футбола", - сказал он.

Готовность калининградского стадиона к чемпионату мира по футболу составляет 83%. На поле засеян газон, установлены два информационных экрана, в здании стадиона продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций, облицовочные работы.

Стадион строится на острове Октябрьский, в центре города, вместимость арены - 35 тыс. мест. Генеральным подрядчиком строительства является компания "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта - 17 млрд 362 млн рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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