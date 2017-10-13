"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" рассматривает возможность трансляции церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Матч ТВ" рассматривает возможность показа жеребьевки чемпионата мира, в данный момент находимся в процессе переговоров", - сказали в пресс-службе. Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

В июле вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что над жеребьевкой "будет работать" Первый канал.

На вопрос ТАСС, будет ли Первый канал показывать жеребьевку, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман в пятницу ответил: "Мы планируем". Он также сообщил, что кандидатура ведущего церемонии пока обсуждается.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.