Генерал ВВС США Мишель Джонсон возглавила судейский департамент НБА

ТАСС, 13 октября. Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США в отставке Мишель Джонсон назначена главой судейского департамента Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает сайт телеканала ESPN.

В этой должности Джонсон сменила Майка Бантома, который назначен старшим советником президента лиги Байрона Спруэлла. Джонсон будет отвечать за подбор кадров, обучение, развитие, оценку всех судей и следить за видеоцентром НБА.

"Моя любовь к баскетболу и возможность помочь в формировании развития ключевого департамента НБА сделали эту должность для меня очень привлекательной, - прокомментировала Джонсон свое назначение. - В армии я всегда принимала любые вызовы и использовала все имеющиеся ресурсы для разработки и реализации амбициозных целей и задач. Я с нетерпением жду начала работы, чтобы применить свой опыт на новой должности".

Джонсон является вторым по результативности игроком в истории женского баскетбола в ВВС США. В 2007 году она стала первой женщиной, включенной в Зал славы спорта ВВС. В 2013 году она стала первой женщиной в истории, возглавившей академию Военнно-воздушных сил США.

Два дня назад должность в американском баскетболе получила еще одна женщина - бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Она возглавила комиссию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу.