Чилийцы не будут подавать жалобу на результат матча отбора ЧМ-2018 Перу - Колумбия

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 октября. /ТАСС/. Федерация футбола Чили не станет подавать жалобу на результат матча между сборными Перу и Колумбии, который проходил в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил вице- президент организации Андрес Фацио Молина, чьи слова приводит портал La Razon.
Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Чили будет оспаривать итог встречи сборных Перу и Колумбии (1:1), которая прошла 11 октября в Лиме, из-за возможного сговора футболистов. После матча колумбийский нападающий Радамель Фалькао и полузащитник сборной Перу Ренато Тапия признали, что договорились о ничьей во время матча.
"Это слухи. Мы не станем предпринимать никаких мер в отношении сборных Перу и Колумбии. Для нас это закрытая страница", - заявил Молина.
Колумбийцы набрали 27 очков и заняли четвертое место в таблице, которое позволило им напрямую квалифицироваться в финальную стадию ЧМ-2018. Перуанцы набрали 26 очков и опередили по разнице забитых и пропущенных мячей чилийцев, заняв пятое место, которое дает право сыграть в стыковых матчах против команды Новой Зеландии. Сборная Чили стала шестой и пропустит мировое первенство, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.