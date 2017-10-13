Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чилийцы не будут подавать жалобу на результат матча отбора ЧМ-2018 Перу - Колумбия

Спорт
13 октября, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Чили будет оспаривать итог встречи из-за возможного сговора футболистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 октября. /ТАСС/. Федерация футбола Чили не станет подавать жалобу на результат матча между сборными Перу и Колумбии, который проходил в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил вице- президент организации Андрес Фацио Молина, чьи слова приводит портал La Razon.

Смотрите также

СМИ: федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу - Колумбия

СМИ: Колумбиец Фалькао предлагал перуанцам сыграть вничью в матче отбора ЧМ-2018

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Чили будет оспаривать итог встречи сборных Перу и Колумбии (1:1), которая прошла 11 октября в Лиме, из-за возможного сговора футболистов. После матча колумбийский нападающий Радамель Фалькао и полузащитник сборной Перу Ренато Тапия признали, что договорились о ничьей во время матча.

"Это слухи. Мы не станем предпринимать никаких мер в отношении сборных Перу и Колумбии. Для нас это закрытая страница", - заявил Молина.

Колумбийцы набрали 27 очков и заняли четвертое место в таблице, которое позволило им напрямую квалифицироваться в финальную стадию ЧМ-2018. Перуанцы набрали 26 очков и опередили по разнице забитых и пропущенных мячей чилийцев, заняв пятое место, которое дает право сыграть в стыковых матчах против команды Новой Зеландии. Сборная Чили стала шестой и пропустит мировое первенство, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама