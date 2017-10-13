Чилийцы не будут подавать жалобу на результат матча отбора ЧМ-2018 Перу - Колумбия

ТАСС, 13 октября. /ТАСС/. Федерация футбола Чили не станет подавать жалобу на результат матча между сборными Перу и Колумбии, который проходил в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил вице- президент организации Андрес Фацио Молина, чьи слова приводит портал La Razon.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Чили будет оспаривать итог встречи сборных Перу и Колумбии (1:1), которая прошла 11 октября в Лиме, из-за возможного сговора футболистов. После матча колумбийский нападающий Радамель Фалькао и полузащитник сборной Перу Ренато Тапия признали, что договорились о ничьей во время матча.

"Это слухи. Мы не станем предпринимать никаких мер в отношении сборных Перу и Колумбии. Для нас это закрытая страница", - заявил Молина.

Колумбийцы набрали 27 очков и заняли четвертое место в таблице, которое позволило им напрямую квалифицироваться в финальную стадию ЧМ-2018. Перуанцы набрали 26 очков и опередили по разнице забитых и пропущенных мячей чилийцев, заняв пятое место, которое дает право сыграть в стыковых матчах против команды Новой Зеландии. Сборная Чили стала шестой и пропустит мировое первенство, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.